ÖVP und FPÖ: Heikle Themen kommen erst am Schluss

"Wir wollen es besser machen als Deutschland", so ein sichtlich gut gelaunter FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nach der jüngsten Runde der Steuerungsgruppe am Donnerstag. Wie in der "Krone" bereits berichtet, haben sich ÖVP und FPÖ auf das nächste Kapitel geeinigt - auf sämtliche Fragen zur Digitalisierung.