Debatte auf krone.at: Harte Kritik an NEOS

Viele der krone.at-User zeigen Verständnis für die Reaktion Grünbergs. So schreibt User jabistdenndudeppert, dass er das als "gute Lösung" empfinde: "Es zeigt doch, dass ein neuer Stil in die Politik kommt. Zumindest auf der rechten Seite." Luchsbaer kritisiert in diesem Zusammenhang die jüngste "Gehaltserhöhung" für SPÖ-Chef Christian Kern: "Warum lehnt Kern die von der SPÖ monatlich geschenkten 6129 Euro nicht ab? Sind 85.000 'geschenktes' Steuergeld im Jahr."