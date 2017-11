Kaka gegen die Austria im Stadion und bald im Team

Der Weltfußballer des Jahres 2007, Kaka, wird heute am Abend dem Spiel der Wiener Austria in Mailand beiwohnen. Und das hat einen Grund: Der in Mailand immer noch extrem populäre Ricardo dos Santos Leite, wie Kaka mit vollem Namen heißt, soll zum dritten Mal in seiner Karriere zum AC Milan wechseln.