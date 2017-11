25-Jähriger stirbt bei Kollision mit Reisebus

Haarschaf an Katastrophe vorbeigeschlittert

Auch der 27-jährige Unfalllenker und der Chauffeur des Reisebusses mussten schwer verletzt in Krankenhäuser nach Wels und Kirchdorf gebracht werden. Mehr Glück hatten die 28 Fahrgäste, die von Hamburg nach Ohrid in Mazedonien unterwegs waren. Sie überstanden den Unfall lediglich leicht geschockt. Laut Dutzler schlitterten sie nur haarscharf an einer Katastrophe vorbei: "Nur hundert Meter weiter, und der Bus wäre über eine Böschung gestürzt."

J. Pachner, Kronen Zeitung