Die zehn schönsten Promimomente 2017

Hollywood in Wien

Jennifer Lawrence, Mila Kunis, Jude Law - die Hollywoodstars gaben sich im letzten Jahr in Wien quasi die Klinke in die Hand, Lawrence wurde gar an einer Stripstange in einem Klub in der Bundeshauptstadt gesichtet. Am sympathischsten aber war der Besuch von Hugh Jackman. Der Australier kam zur Stippvisite ins Raimund Theater und will das Stück "Schikaneder" an den Broadway holen.