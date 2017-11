Wucher? Bayern-Fans protestieren gegen Ticketpreis

Obwohl die Bayern am Mittwoch in der Champions League Anderlecht in Brüssel 2:1 bezwangen, blieb bei vielen Fans ein schaler Beigeschmack nach dem Spiel. Erstens, weil die meisten Tickets für den Gästblock 100 Euro kosteten und zweitens, weil Mittelfeldregisseur Thiago sich verletzte.