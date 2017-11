Immer mehr Wirte Bürokratie-Opfer

Fast 40 Jahre lang war der Heurige der Familie Striok ein Fixpunkt im Gemeindeleben - hier traf sich Jung und Alt zum Essen, Trinken, Kartenspielen, Neuigkeitenaustauschen. Doch damit ist es jetzt vorbei. Maria und Gottfried Striok haben die Rollbalken ihres urigen Lokals für immer heruntergelassen. Denn wie bei so vielen anderen Gastronomen hatten auch bei den Strioks die vier Sprösslinge des Hauses kein Interesse daran, den Betrieb zu übernehmen.

Die Wirtin spart nicht mit Kritik an den Behörden: "Der Staat nimmt einem mit seiner Regulierungswut die Freude an der Arbeit." So habe zum Beispiel nach 30 Jahren jene Tür, die zur Wohnung der Besitzer führt ausgetauscht werden müssen: "Plötzlich hieß es, das darf keine Holztüre mehr sein. Eine Brandschutztüre sei vorgeschrieben."

Kronen Zeitung