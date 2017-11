Mit dem Hobby richtig gutes Geld verdienen

Die Endspiel-Teilnehmer jedes Bundesliga-Klubs - also insgesamt vierzig Spieler - stehen bereits fest. Diese setzten sich in einer hart umkämpften und sehr nervenaufreibenden Vorausscheidung durch. Der krönende Abschluss steigt am Freitag, dem 8. Dezember. Dann werden sich die besten Spieler der Klubs messen und versuchen, für ihren Verein den Titel in der eBundesliga einzuhamstern. Zudem wird auch der beste Einzelspieler gekrönt. Mit dem "Studio 44" konnte man sich eine der begehrtesten Locations in Wien sichern. Alles angerichtet für ein Fußballfest. Neben dem Spaß- und Unterhaltungsfaktor kann sich die eBundesliga auch finanziell lohnen. Satte 15.000 Euro Preisgeld werden ausgeschüttet.