Bankomat gesprengt: Ost-Bande von Polizei gefasst

Ein lauter Knall erschütterte in der Nacht auf Donnerstag die niederösterreichische Landeshauptstadt: Vier Rumänen sprengten mit einem Gasgemisch einen Bankomaten beim Veranstaltungszentrum VAZ in St. Pölten in die Luft. Die Ost-Bande wurde aber schon nach kurzer Verfolgungsjagd gefasst.