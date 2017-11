Mann gibt Kleinkind schwere Schlafmittel: U-Haft!

Ein 25-Jähriger soll in Innsbruck einem 21 Monate alten Kind Schlafmittel, sogenannte Benzodiazepine, verabreicht haben. Das Kleinkind war am Sonntag in die Innsbrucker Klinik eingeliefert worden, am Mittwoch wurde der 25-jährige Nordafrikaner festgenommen, so Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr.