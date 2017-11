Österreich ab Samstag im Würgegriff der Kälte

Auch am Montag bleibt es frostig

Am Montag ist es nur im Süden sonnig. Am trübsten bleibt es vermutlich von Salzburg bis zum Waldviertel. Der Wind weht im Norden mäßig bis lebhaft, sonst oft nur schwach aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen: minus sieben bis plus zwei Grad, in manchen Alpentälern auch darunter, Tageshöchsttemperaturen: null bis sieben Grad.

Am Dienstag erneut Schneefall bis in tiefe Lagen

Am Dienstag legen sich von Nordwesten dichte Wolken über das Land. Länger sonnig bleibt es noch im Süden. In den Abendstunden setzt von Nordwesten Regen ein, Schnee fällt erst oberhalb von rund 800 Meter Seehöhe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus überwiegend Süd. Frühtemperaturen liegen bei minus sieben bis null Grad, die Tageshöchsttemperaturen minus einem bis plus sechs Grad.