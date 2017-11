Sabitzer: Sprengt er Gehaltsgefüge bei Leipzig?

Ex-Salzburg- und Rapid-Spieler Marcel Sabitzer sorgt seit über einem Jahr in der deutschen Bundesliga für Furore und zählt zu den Leistungsträgern bei RB Leipzig. Auch beim 4:1-Sieg in Monaco in der Champions League am Dienstag überzeugte der 23-Jährige, leider musste er mit einer Schulterverletzung vorzeitig vom Platz. Als Belohnung für seine gute Entwicklung könnte Sabitzer nun zum Topverdiener bei den Leipzigern aufsteigen.