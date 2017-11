Friedls CL-Debüt: Viel Lob und Trikot als Trophäe!

Der Ausfall von ÖFB-Star David Alaba hat dessen jungen Freund zu einem überraschenden Profi-Debüt beim deutschen Meister Bayern München verholfen. Der 19-jährige Tiroler Marco Friedl hat am Mittwoch in der Champions League gegen RSC Anderlecht Alabas Platz als Linksverteidiger der Bayern eingenommen und durfte sich nach dem 2:1-Auswärtserfolg in Brüssel über gute Kritiken freuen.