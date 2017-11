Dr. Bob warnt vor unechten Brüsten im Dschungel

Besonders wichtig im Urwald sei nämlich die Hygiene - und zwar bei Frauen, die mit zwei extragroßen, meist nicht ganz naturbelassenen Argumenten anreisen. "Das größte Problem, das ich bei Frauen mit großen Brust-Implantaten sehe, ist, dass sich die Kandidatinnen wegen der Feuchtigkeit im Dschungel schnell eine unangenehme Infektion einfangen können", so Dr. Bob, der derzeit die britischen Camper von "I'm a Celebrity - Get me out of here" betreut, zum "Daily Mirror".