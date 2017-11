US-Teamarzt belästigte mehr als 125 Sportlerinnen

Der 54-Jährige gab vor einem Gericht in Lansing sexuellen Missbrauch in sieben Fällen zu. Das berichtete der "Indianapolis Star" am Mittwoch auf seiner Webseite. Das Geständnis ist Teil einer Abmachung mit der Staatsanwaltschaft. Nassar droht eine Gefängnisstrafe von 25 bis 40 Jahren statt lebenslange Haft. Das Urteil soll im Jänner ausgesprochen werden.