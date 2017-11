Mann warf Möbel aus Fenster und Hantel auf Polizei

Laut und heftig ging es in Steyrermühl am Mittwoch zwischen 16.20 Uhr und 18.30 Uhr zu. In einem Mehrparteienhaus schmiss ein Mann seine gesamten Möbeln sowie andere Gegenstände aus dem Fenster des 4. Stockwerks. Ein Nachbar verständigte die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte.