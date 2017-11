Topklubs jagen Salzburg-Leihgabe Oberlin

Wie der "Blick" berichtet, soll Dortmund-Sportdirektor Michael Zorc am Mittwoch nach Basel gereist sein, um Oberlin genauer zu beobachten. Die Leihgabe von Salzburg hatte vor dem Spiel gegen Manchester United in vier Champions-League-Spielen immerhin drei Treffer erzielt und einen Assist geliefert. Somit war er an vier von fünf Treffern direkt beteiligt. Gegen die Truppe von Jose Mourinho gelang dem Stürmer zwar kein Scorerpunkt, dennoch hat er mit dem FC Basel nach dem überraschenden Erfolg nun gute Achtelfinalchancen.