Austria hofft bei Milan auf Auswärtseffekt

Abgesehen von der gewohnt langen Verletztenliste gab es noch ein kleines Fragezeichen um die Fitness von Raphael Holzhauser. Der Spielgestalter konnte aufgrund seiner Zehenverletzung am Dienstag nicht trainieren, das Abschlusstraining am Mittwochabend sollte Klarheit verschaffen. "Es wäre wichtig, wenn er spielen kann", betonte Fink. Holzhauser will die Zähne zusammenbeißen. "Die Verletzung ist am rechten Fuß, der ist nicht ganz so wichtig", scherzte der Linksfuß.

Die von mehr als 2.000 Gäste-Fans unterstützte Austria will im San Siro eine deutlich bessere Figur abgeben wie im Hinspiel. Milan siegte im ersten Duell der beiden Klubs überhaupt Mitte September in Wien mit 5:1. Fehleranfällige Hausherren lagen dabei nach 20 Minuten schon 0:3 zurück. Platz eins in der Gruppe D ließen sich die Mailänder danach nicht mehr nehmen. Zuletzt begnügte sich Milan in den Spielen gegen AEK aber mit zwei 0:0-Unentschieden.

Der Tabellensiebente der italienischen Serie A holte in den acht Europa-League-Spielen dieser Saison (mit Qualifikation) sechs Siege und zwei Remis. Sechsmal kassierte das Team von Trainer Vincenzo Montella dabei kein Gegentor. Holzhauser wusste um die Verhältnisse. "Wenn alles normal läuft, gewinnt Milan. Wenn alles normal läuft, gewinnen aber auch wir gegen Mattersburg", sprach der 24-Jährige eine der jüngeren Niederlagen der Wiener in der Meisterschaft an.

Gute Europacup-Auswärtsbilanz

Dem Tiefschlag gegen die Burgenländer folgte am vergangenen Wochenende der nächste gegen die Admira. Aus den letzten acht Pflichtspielen holte die Austria bei sechs Niederlagen nur einen Sieg - das umjubelte 4:1 in Rijeka. Es ist nun die Statistik in der Ferne, die die Hoffnungen auf ein gutes Resultat aufrecht erhält. Im Europacup haben die Violetten in den vergangenen zehn Auswärtsspielen nicht weniger als sieben Siege eingefahren. Nur in Pilsen musste sich die Austria im Dezember 2016 geschlagen geben.