Clarke findet Aufregung um Sex im TV überflüssig

Emilia Clarke findet die Aufregung über Sex und Nacktheit im TV völlig überflüssig. Die "Game of Thrones"-Darstellerin spielt in der preisgekrönten Fantasyserie die Rolle der Daenerys Targaryen, die in vielen Einstellungen hüllenlos zu sehen ist. Die Diskussion um die Szenen gehen der Schönhheit mittlerweile gegen den Strich.