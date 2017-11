Jakob Pöltl blieb bei Toronto-Pleite ohne Punkte

Nach zuletzt vier Siegen in Serie sind die Toronto Raptors in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) in der NBA wieder als Verlierer vom Parkett gegangen. Die Kanadier unterlagen bei den New York Knicks 100:108. Jakob Pöltl (10:30 Minuten) blieb erstmals im laufenden Spieljahr ohne Punkte. Er verzeichnete je einen Rebound und blockierten Wurf.