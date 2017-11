All-Felix: „Verrat am österreichischen Volk“

Baumgartner: "Dieser möglichen Regierung eine ehrliche Chance geben"

Baumgartner schlägt nun auf Facebook in dieselbe Kerbe: "Van der Bellen wäre gut beraten, dieser möglichen Regierung eine ehrliche Chance zu geben." Der Extremsportler fordert in dieser Causa volle Aufklärung. "Das Volk hat ein Recht auf die ganze Wahrheit! Negative Stimmungsmache bei 27 EU-Botschaftern ist dabei ebenso wenig hilfreich wie Textschwärzungen von Journalisten-Gesetz hin oder her." Zum Beweis solle das Staatsoberhaupt laut Baumgartner diverse EU-Botschafter als Zeugen aufrufen.