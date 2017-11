Für ÖFB-Frauen zählt gegen Israel nur ein Sieg

Vor etwas mehr als einem Monat unterlag die ÖFB-Auswahl Europameister Niederlande in einem Test in St. Pölten aufgrund mangelnder Effizienz mit 0:2. Danach standen Torfrau Manuela Zinsberger und Co. abseits des Rasens im Fokus, wurden von Ehrung zu Ehrung gereicht. Die Auszeichnung "Mannschaft des Jahres" bei der Lotterien Sporthilfe-Gala und der "Frauen-Power-Award" bei der Cristall Gala der Bundes-Sportorganisation (BSO) waren die Belohnung für die Halbfinal-Teilnahme bei der EM-Premiere im Sommer.

"Viel bewegt"

"Das zeigt, dass Großartiges passiert ist, wir viel bewegt haben", meinte Thalhammer. Nun sollen weitere Schritte nach vorne gemacht werden. Seit Montag wird in Bad Tatzmannsdorf auf das Quali-Doppel hingearbeitet.

An Israel hat Österreich gute Erinnerungen. In der jüngsten EM-Quali hatte die Thalhammer-Truppe auswärts am 25. Oktober 2015 dank eines Tors von Nadine Prohaska 1:0 gewonnen. Am 6. Juni 2016 folgte in Horn ein 4:0-Erfolg, bei dem sich neben einem Eigentor Rekord-Torschützin Nina Burger (2) und Virginia Kirchberger in die Schützenliste eintrugen. Mit Zinsberger, Carina Wenninger, Verena Aschauer, Sarah Puntigam, Sarah Zadrazil, Nicole Billa und Burger werden sieben Spielerinnen von der damaligen Startformation auch diesmal ziemlich sicher beginnen.