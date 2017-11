Innviertler krachte mit 1,62 Promille gegen Baum

Mit 1,62 Promille klemmte sich ein 44-Jähriger aus Handenberg am Mittwoch um 00.45 Uhr noch hinter das Steuer seines Pkw. Doch er kam nicht zu Hause an. Denn in der Gemeinde Schalchen verlor er die Herrschaft über sein Auto. In einer Kurve fuhr der Alko-Lenker geradeaus und krachte frontal gegen einen Baum. Die FF barg das Unfallopfer, das ins Braunauer Krankenhaus kam.