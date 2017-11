Drei Rumänen als Pfarrhof-Einbrecher festgenommen

Die Polizisten erwischten in Neuhofen an der Krems drei Rumänen nach zwei Einbrüchen auf frischer Tat. Beamte vom Posten Ampflwang hatten einen der entscheidenden Hinweise auf das Täterfahrzeug, einen dunklen BMW mit Linz-Land-Kennzeichen, gegeben. Weil es Hinweise gab, dass ein Täter immer in Neuhofen zusteige, legten sich die Ordnungshüter dort auf die Lauer.



Bei der Festnahme konnte auch ein auffälliger Täterschuh sichergestellt werden.

Die Rumänen sind verdächtig, an 70 bis 80 Einbrüchen in Pfarrhöfen in Salzburg, Ober- und Niederösterreich beteiligt gewesen zu sein. Alleine in unserem Bundesland gab es in den vergangenen Wochen dreißig derartige Coups.



Pfarrer ist erleichtert, dass Gauner sitzen

"Ich hab schon Blut geschwitzt, dass ich als nächster dran bin", erzählt der Neuhofener Pfarrer Pater Klaus auf "Krone"-Anfrage: "Vorige Woche haben die Gauner in der Nacht zum Donnerstag in meinem zweiten Pfarramt in Allhaming eingebrochen, dort haben sie aber nichts erwischt, weil ich in Neuhofen schlafe. Ich habe beide Handkassen bei mir, hab’ gehofft, dass dieser Kelch an mir vorbei geht. Alle anderen Pfarrämter in der Umgebung haben ja schon von den Einbrechern Besuch gekriegt."



Christoph Gantner, Kronen Zeitung