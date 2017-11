Bergsommer zog mehr Urlauber denn je an

2 Prozent mehr Nächtigungen als im Vorjahr, aber die Gäste bleiben immer kürzer und geben weniger aus als im Winter - so lautet das Fazit der Tourismus-Sommersaison in Tirol. Verluste in manchen Herkunftsmärkten wurden vor allem durch 300.000 zusätzliche Gäste aus Deutschland (plus 2,7 Prozent) wettgemacht.