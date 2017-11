Advent in Wien: Die Stadt in festlicher Stimmung

Coole Atmosphäre

Unter dem Namen "Kitschmas" spielt sich eine absolute Neuheit in der Walfischgasse 13 ab. Ein Wohnhaus verwandelt sich im Advent in eine kleine Winterlandschaft mit echtem Eis. Täglich geöffnet bis 23. Dezember, Mo-Fr von 16 bis 22 Uhr sowie Sa und So von 13 bis 22 Uhr.