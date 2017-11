Zwei Tore und ein Baby: Wigan-Profi im Glück

Es war die 18. Minute in der zweiten Halbzeit, als Colclough ausgewechselt wurde. Kurz zuvor hatte er mit seinem zweiten Treffer Wigan 2:0 gegen Doncaster in Führung gebracht. Dann rannte er in kurzer Hose und Fußballtrikot los, um seiner Frau beizustehen. Es war keine eindeutige Entscheidung. Das Wigan-Trainerduo ließ ihn zuerst auf dem Platz, sah aber nach seinem zweiten Tor, dass er sich überhaupt nicht mehr auf das Spiel konzentrieren konnte.