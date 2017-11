Nach Elfer gegen Köln: Video-Schiri angezeigt!

Der Gründer eines Kölner Fanklubs hatte den Video-Schiri nach der 0:1-Niederlage des FC am Samstag in Mainz angezeigt. Es liege ein "eindeutiger und bewusster Betrug" vor, sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Köln hatte das Spiel in Mainz durch einen unberechtigten Elfmeter verloren.