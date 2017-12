Kurzzeitfasten: Schnell schlank bis Jahresbeginn!

Zwei Tage fasten, fünf Tage "schlemmen"

Wie funktioniert's? An fünf Tagen der Woche können Sie essen, was Sie wollen. An zwei Tagen der Woche schnallen Sie den Gürtel enger und greifen auf eine kalorienreduzierte, eiweißreiche Mahlzeit zurück. Bewegungseinheiten, die auch für Sportmuffel geeignet sind, bringen den Stoffwechsel auf Touren, ohne zu überfordern.

Was verspricht die Diät? "Zwei Tage sind genug" verspricht stetigen Gewichtsverlust ohne verzichtreiche, quälende Diät und Jo-Jo-Effekt. Kalorienzählen und die Umstellung von Gewohnheiten sind ebenfalls nicht nötig. Despeghel: "Sie essen wie immer und wie es Ihr Tagesablauf zulässt."

Was darf man an den Fastentagen essen? An den beiden Fastentagen dürfen Sie, abgesehen von einer eiweißhaltigen, 500-Kalorien-Mahlzeit nur ungesüßte Getränke wie Kaffee, Tee und Wasser trinken. Zusätzlich gibt es heiße Gemüsebrühe als Ersatz für andere Mehlzeiten. Essen dürfen Sie abends oder mittags - wann immer Sie wollen. Rezeptvorschläge für Fastentage für vier Monate finden sich im Buch.

Wie sollte die Ernährung an den restlichen Tagen aussehen? Grundsätzlich gibt es hier laut Despeghel keine Einschränkungen. Aber: Wer sich auch an den normalen Esstagen zurückhält, wird auch bessere - und schnellere - Resultate erzielen.

Rezept: Lachssteak mit Dillsenf

Zutaten: 1 EL körniger Senf, 1 EL Dill, 1 TL Zitronensaft, Salz, Pfeffer, 1 Lachssteak ohne Haut (ca. 170 Gramm), 2 - 3 Stangen Staudensellerie, 4 getrocknete Tomaten, 1 EL Olivenöl

So geht's: Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Aus Senf, Dill, Zitronensaft, Salz und Pfeffer eine Paste rühren. Das Lachssteak auf eine Alufolie legen und die Folie rundherum zu einem Schiffchen formen. Den Fisch mit der Paste bestreichen und im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene 15 Minuten braten. In der Zwischenzeit die Selleriestangen waschen, putzen und in schmale Streifen schneiden. Die getrockneten Tomaten klein schneiden. Olivenöl in einer großen, beschichteten Pfanne erhitzen und die Selleriestreifen unter Rühren bissfest garen. Kurz vor Ende der Garzeit die getrockneten Tomaten unterrühren.