Autodiebe bei Spritztour im Mühlviertel geschnappt

Täter im Feld festgenommen

Eine Flucht von kurzer Dauer. Der erste Täter war nach zwei Kilometern eingeholt, sein "Kollege" wurde unmittelbar danach (gegen 8.55 Uhr) in einem Feld festgenommen. Im Zuge der Erhebungen stellte sich raus, dass der Pkw von einem Firmengelände gestohlen wurde. Die beiden Verdächtigen gaben an, mit weiteren Jugendlichen insgesamt zwei abgestellte Fahrzeuge unbefugt in Betrieb genommen zu haben. Die beiden Burschen sind in einen Verein in Wien untergebracht und wurden von den Verantwortlichen abgeholt. Anzeige auf freiem Fuß!