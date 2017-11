Bande „züchtigt“ 18-Jährigen über eine Stunde lang

Die Polizei hat in Klagenfurt eine vierköpfige kriminelle Jugendbande festgenommen. Ihr werden unter anderem schwerer Raub, schwere Körperverletzung und schwere Nötigung zur Last gelegt. Bisher sind zwei Opfer bekannt. Ein 18-Jähriger wurde laut Polizei über eine Stunde lang "gezüchtigt", gequält und erniedrigt. Ein 28-Jähriger wurde von dem Quartett in seiner Wohnung überfallen und ausgeraubt.