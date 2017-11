Boris Becker wird 50: Seine Höhen und Tiefen

Das Verhältnis der Deutschen zu ihrem "Bobele", wie er damals genannt wurde, ist ambivalent bis angespannt. (Wie) kann das sein?, fragen sich viele Menschen. Erst als der Deutsche Tennis Bund ihn Ende September mit reichlich Tamtam und einer Erwähnung in der 20-Uhr-Tagesschau als Head of Men's Tennis im DTB vorstellt, steigen die Sympathiewerte in der öffentlichen Wahrnehmung wieder an.

Nach seiner erfolgreichen Episode als Coach des ehemaligen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic trainiert Becker nun tatsächlich wieder mit deutschen Tennisspielern. Er ist sich nicht zu schade, beim Davis Cup in Portugal nach dem Training den Platz abzuziehen. "Ihm macht das Spaß, er tut das wirklich gerne", sagt einer, der Becker schon lange kennt und eine wichtige Funktion im DTB innehat. "Aber glauben Sie mir eins: Mit uns redet er auch nie über seine finanzielle Situation." In dem Film sagt Becker einmal: "Ich muss durchhalten. Ich wäre töricht, wenn ich meine Strategie erzählen würde. Aber das Ziel ist das gleiche: das Spiel zu gewinnen."

Öffentliche Liebeserklärung von Lilly Becker

Lilly Becker hat ihrem Mann Boris zum 50. Geburtstag für das gemeinsame Familienleben gedankt. "Du hast mir ein Leben geschenkt, von dem wahrscheinlich alle Mädchen träumen", schrieb das niederländische Model (41) in einem Brief an die Tennis-Legende, den die Zeitschrift "Bunte" veröffentlichte.