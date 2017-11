Frau sticht ihrem Freund in den Bauch: verhaftet

Ein 48-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch von seiner 49-jährigen Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Westendorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel mit einem Messer attackiert worden. Der Mann erlitt eine Stichverletzung im Bauch. Die Frau wurde festgenommen, das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen wegen Mordversuchs auf.