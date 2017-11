Kärntnerin zu 3000 Euro Geldstrafe verurteilt

Die Seite, auf der die 24-Jährige aktiv war, ist am Landesgericht Klagenfurt bestens bekannt. Sie richtete sich gegen ein geplantes Containerdorf für Asylwerber in der Bezirkshauptstadt St. Veit: Dort wurde nicht nur gegen die Containersiedlung protestiert, auch rassistische Videos machten die Runde, im Kommentarbereich schaukelten sich die User regelrecht hoch. Einige der Seitenmitglieder wurden bereits wegen Verhetzung verurteilt.

Angeklagte: "Hätte nicht gedacht, dass Kommentare öffentlich sind"

Die 24-Jährige hatte nicht nur Asylwerber beschimpft, sie forderte auch, dass an Menschen, die Tiere schächten, "dasselbe Ritual" vollzogen werden soll. Die Kärntnerin bekannte sich vollinhaltlich schuldig: "Ich hätte mir nicht gedacht, dass meine Kommentare öffentlich sind", rechtfertigte sie sich. "Das ist aber schon ein bisschen naiv, oder? Das, was Sie getan haben, ist dasselbe, wie wenn Sie sich mitten in der Stadt hinstellen und das, was Sie geschrieben haben, laut in der Gegend herumschreien", merkte der zuständige Richter an.