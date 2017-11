Sevilla-Coach motiviert Team mit Krebsgeständnis

Zur Halbzeit lag Sevilla noch 0:3 hinten, am Ende schafften die Spanier ein 3:3-Remis im Champions League-Gruppenspiel gegen Liverpool. Die halbe Fußballwelt rätselt: Was hat Sevilla-Coach Eduardo Berizzo in der Kabine gesagt? Laut BBC teilte er seinen Spielern mit, dass er an Prostatakrebs leide. Der Ausgleich fiel in der 94. Minute.