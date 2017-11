Kardashian fordert Gerechtigkeit für Ex-Sexsklavin

Vor Gericht gab sie an, dass sie von dem 43-Jährigen gefangen gehalten und immer wieder brutal vergewaltigt wurde. Auch wurde sie von Allen unter Drogen gesetzt, die sie paranoid werden ließen. Bis sie überzeugt war, dass der ehemalige Scharfschütze der US-Armee sie umbringen wollte. Sie stahl daraufhin eine Waffe aus seiner Garage und erschoss ihn. Das Gericht in Nashville sah keine strafmindernden Umstäde und verurteilte Brown wegen Mordes und Prostitution zur Höchststrafe. Sie darf frühestens in 38 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen.

"Müssen etwas unternehmen"

Doch jetzt kann Brown dank der Kampagne in ihrem Namen wieder etwas Hoffnung schöpfen. Kardashian will das Urteil anfechten: "Mein Herz ist gebrochen. Ein junges Mädchen hat sich dagegen gewehrt, eine Sexsklavin zu sein und muss dafür ihr Leben lang hinter Gitter sitzen. Wir müssen was unternehmen. Ich habe meine Anwälte gestern angerufen und beauftragt, zu prüfen, was man tun kann."