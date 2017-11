Nach Poisson-Drama: Lake Louise wird entschärft!

Auch Österreichs Abfahrer bekommen ab Mittwoch Zeit, sich in Lake Louise auf entschärfter Piste an das Limit heranzutasten. Allerdings wird am Donnerstag wetterbedingt eher kein Training möglich sein, die interne Qualifikation wurde daher auf das Abschlusstraining am Freitag festgesetzt.

Das Sextett Patrick Schweiger, Otmar Striedinger, Daniel Danklmaier, Christopher Neumayer, Niklas Köck und Frederic Berthold fährt dabei um drei Plätze. Neben den zwei Schnellsten wird ein Läufer per Trainerurteil am Samstag dabei sein.