1,44 Promille: Autofahrer stoppen Alkolenker

Zeugen konnten 48-Jährigen stoppen

Zwei Männer, die ab Alberschwende mit ihrem Firmentransporter unmittelbar hinter dem 48-Jährigen fuhren, erkannten die Gefahr und bewegten den Alkolenker durch ständiges Hupen dazu, an einer Bushaltestelle zu halten. Dort parkten die beiden ihr Fahrzeug unmittelbar vor dem Auto des Mannes und hinderten ihn so an der Weiterfahrt. Die herbeigerufene Polizei führte einen Alkotest durch und nahm dem Mann daraufhin an Ort und Stelle den Führerschein ab. Der 48-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch und der Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt.