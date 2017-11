Prinzessin Mako: Der Hochzeitstermin steht fest!

Akihitos Enkelin Mako lernte ihren gleichaltrigen Komuro vor fünf Jahren durch einen Freund an der International Christian University (ICU) kennen. Beide hatten im September ihre Verlobung angekündigt, diese wird am 4. März mit einem Nosai no Gi genannten Ritus offiziell gemacht.

Komuro lebt in der Tokioter Nachbarstadt Yokohama in einer einfachen Wohnung mit seiner Mutter und seinem Großvater und jobbt neben seinem Master-Studium für Wirtschaftsrecht in einer Anwaltskanzlei in Tokio.