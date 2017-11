Gewächshaus am Südpol versorgt Forscher mit Gemüse

Zweimal die Woche frischen Salat - das sollen die deutschen Polarforscher in der Antarktis in den kommenden Monaten auf den Tisch bekommen. Möglich macht das ein neuartiges Gewächshaus, in dem Gemüse und Kräuter ohne Erde und Tageslicht gedeihen. Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) werden das Gewächshaus im Dezember am Südpol aufbauen.