Bei Rot über Zebrastreifen: Frau von Auto gerammt

In Steyr überquerte am Montag eine 47-Jährige trotz roter Ampel einen Zebrastreifen. Ein 53-jähriger Autolenker aus Kirchdorf/Krems, der auf der B122 Richtung Taborknoten fuhr, sah die Frau am Schutzweg zu spät und rammte diese ungebremst. Bei dem Unfall erlitt die Fußgängerin schwerste Verletzungen, wurde von Notarzt erstversorgt und in das Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert.