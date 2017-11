Heereshunde lehren Robert Kratky das Fürchten

Nach der freundschaftlichen Kontaktaufnahme mit dem weißen Labrador "Undercover" und einem ersten Training mit Kampfmittelspürhunden bekommt der Aufwecker der Nation einen besonders stark gepolsterten Schutzanzug. Kratky ahnt schon, dass es nun ein bisschen gefährlicher zugehen wird: "Wahrscheinlich nicht die beste Idee, die ich je gehabt habe."

Kratky muss den Bösen spielen

Nun muss der Ö3-Moderator zeigen, dass er der Böse ist. Es dauert tatsächlich nicht lang und der erfahrene Rottweiler-Rüde hat Kratky schon am Arm gepackt und lässt ihn nicht mehr so schnell los. Wenig später wird Krakty an die Wand gestellt und muss ruckartig seinen Arm heben. Darauf reagiert der Rottweiler erneut mit einem Angriff, den er erst auf Befehl seines Hundeführers beendet.