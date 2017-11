Punktet für den Fixplatz in der „Königsklasse“!

Salzburg - Vitória Guimaraes, AC Milan - Austria: Donnerstag ist "Österreicher-Tag" in der Europa League, es geht um den Aufstieg in die K.-o.-Phase (Salzburg wäre mit einem Sieg durch, die Austria nur weg, wenn sie verliert und AEK Athen daheim Rijeka schlägt) und einen Fixplatz in der Champions League.