21-Jährige prallt mit Auto gegen Hausmauer - tot

Die Obersteirerin war mit ihrem Auto auf der Landesstraße 501 in Richtung St. Peter am Kammersberg unterwegs. In einer Rechtskurve im Gemeindegebiet von Teufenbach-Katsch geriet die 21-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern, kam links von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen die Mauer eines Einfamilienwohnhauses.