„Respektlos“ - Hamilton warnte Vettel nach Crash

Es war wohl eine der spektakulärsten Szenen dieser Formel-1-Saison. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel war beim Rennen in Aserbaidschan im Juni mit seinem Ferrari absichtlich in den Mercedes von WM-Kontrahent Lewis Hamilton gefahren. "Für mich war es ein Zeichen von Respektlosigkeit", sagte nun der Brite, der bereits vor dem letzten Grand Prix in Abu Dhabi (26. November) als F1-Champion (4. WM-Titel) feststeht, gegenüber "motorsport.tv". (Oben im Video sehen Sie die Highlights vom jüngsten GP in Brasilien!)