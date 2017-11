„Partridge Family“-Star David Cassidy gestorben

Der 1950 in New York geborene Cassidy war in den 1970er-Jahren als singender Mädchenschwarm Keith in der Fernsehserie "The Partridge Family" bekannt geworden. Auch die Musik aus der Serie wurde zum Welterfolg und Cassidy zeitweise weltweit zum Mädchenschwarm. Im Februar hatte er angekündigt, sich wegen einer Demenzerkrankung endgültig von der Bühne zurückzuziehen. Cassidy war dreimal verheiratet und hat zwei Kinder.