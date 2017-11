Weltmeister entgeht Horror-Sturz nur knapp

Der Ski, der Rydzek beinahe zum Verhängnis wurde, gehört dem US-Amerikaner Michael Glasder, der nach dem deutschen Kombinierer-Star an der Reihe war. Glasder legte seine Skier ab, als Rydzek sich vom Balken abstieß. Dabei rutschte ein Ski des US-Boys in die Anlaufspur und überholt den Deutschen der gerade in der Absprungvorbereitung war.

"Angst hatte ich in der Situation keine, dafür ging es zu schnell. Aber ich habe verständlicherweise einen Mega-Schreck bekommen", sagte Rydzek. Ähnlich ging es seinen Betreuern. "Nein, nein, nein", riefen sie, als sie den dritten Ski in der Anlaufspur sahen. Doch ihr Schützling konnte einen schweren Sturz zum Glück verhindern. Ein Riesen-Schockmoment vor dem Saisonauftakt am Freitag …