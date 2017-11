Saipov wegen mehrfachen Mordes angeklagt

Jener 29-jährige Usbeke, der Ende Oktober mit einem Kleintransporter in New York acht Menschen getötet hatte, ist nun wegen mehrfachen Mordes und Mordversuchs angeklagt worden. Sayfullo Saipov müsse sich in insgesamt 22 Anklagepunkten verantworten, teilte die New Yorker Bundesstaatsanwaltschaft am Dienstag (Ortszeit) mit. Ihm drohe damit lebenslange Haft oder die Todesstrafe.