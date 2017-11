Nach Doppelmord: Ist Friedrich F. verunglückt?

Am 29. Oktober erschoss Friedrich F. zwei Menschen, verletzte eine Frau schwer, flüchtete mit seinem Kleintransporter, der tags darauf in einem nahen Waldstück in Södingberg gefunden wurde. Ab diesem Zeitpunkt fehlt jede Spur, wodurch viele Varianten möglich sind.

Versteck: Verschanzt sich der ortskundige Amok-Schütze tatsächlich in einer Höhle ganz in der Nähe? Für die Polizei ist dies eine wahrscheinliche Variante, da er dort Zugang zu Wasser hätte und auch die Temperaturen erträglich wären.