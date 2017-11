„Mika-Mania“: Killington in 40 Minuten ausverkauft

Fehlende Ski-Begeisterung in den USA? Nicht in Killington! Denn der gerade einmal 811 Seelen zählende Ort im Bundesstaat Vermont, wo am Wochenende der Damen-Weltcup gastiert, befindet sich schon jetzt im Ausnahmezustand. Schuld daran ist vor allem US-Star Mikaela Shiffrin. Aber auch ein Österreicher. Denn Herwig Demschar, von 1992 bis 1994 Cheftrainer der rot-weiß-roten Ski-Damen, zaubert als Organisations-Boss in Killington perfekte Rennen aus dem Hut.